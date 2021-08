Il commissario Ue Paolo Gentiloni è intervenuto al Meeting di Rimini 2021 per parlare della situazione afghana, “Una debacle dell’Occidente”, l’ha definita. Parlando poi anche del modello europeo di accoglienza. “Ci saranno sempre paesi contrari all’accoglienza di quote di immigrati legali. Ma l’accoglienza si deve fare, si decide a maggioranza, non all’unanimità, niente alibi se si vuole dare una mano lo si può fare”