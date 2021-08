1.800 metri quadri divenuti il nido d’amore suo e di Silvio Berlusconi. Stiamo parlando di Francesca Pascale, fidanzata con l’ex Premier dal 2012 al 2019. Stando a quanto riportato a Novella2000, nella giornata di martedì 17 agosto l’ex consigliera provinciale dell’allora PDL ha riconsegnato le chiavi, prontamente cambiate, di Villa Maria (Arcore).

Dove andrà adesso? A rivelarlo è Dagospia, secondo cui la Pascale sta comprando una bellissima tenuta in Toscana. Ma non solo. Ha già acquistato una casa anche a Fregene (Fiumicino). A breve dovrebbero iniziare i lavori di Villa Maria, dove Berlusconi (84 anni) potrà trascorrere del tempo in compagnia della nuova fidanzata Marta Fascina (31 anni). Due cuori e una “capanna”.