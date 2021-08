“Mi pento di quello che è successo”. Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, si è scusato pubblicamente con i cittadini dopo che è trapelata una foto di lui e dei suoi amici, in cui si vedono festeggiare il compleanno di sua moglie Fabiola Yanez nel luglio 2020, quando il paese era sotto il lockdown più duro dovuto alla pandemia da Covid-19. “Era il compleanno di mia moglie, ma non sarebbe mai dovuto succedere”, ha detto in conferenza stampa.