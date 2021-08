Sono 7.409 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati forniti dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.270. Il tasso di positività è al 3,2%, stabile rispetto al giorno precedente. Sono in leggero aumento i tamponi processati, 225.486 tra molecolari e antigenici, giovedì erano stati 216.969. Le vittime registrate in un giorno sono 45, mentre giovedì erano state 30, che portano a 128.379 il totale delle vittime da inizio emergenza.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono 369 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, con un aumento di 17 unità nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 35 (ieri erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.033, con un incremento di 58 unità rispetto a ieri.

Nella distribuzione geografica del virus SarsCov2 il maggior incremento di nuovi casi positivi si registra in Sicilia (1.101), Toscana (819) e Veneto (771). Seguono Lombardia (661), Emilia Romagna (656), Campania (622), Lazio (613), Sardegna (400), Puglia (361), Piemonte (280), Calabria (239), Umbria (179), Marche (171), Liguria (158) e Friuli Venezia Giulia (109). Le altre regioni registrano un incremento giornaliero di nuovi casi inferiore alle 100 unità, ma nessuna regione risulta essere Covid free. Il minor incremento è in Valle d’Aosta con 13 nuovi positivi.

Dall’analisi dei dati settimanali si percepisce l’andamento progressivo della pandemia, segno che il virus non sta affatto rallentando la sua corsa. Nell’arco temporale lunedì – venerdì, paragonato alla settimana scorsa, infatti, si registra un aumento dei nuovi casi (31.483 vs 28.460) a fronte di un incremento di test processati (1.017.124 vs 965.574). Sono aumentati anche i decessi (159 vs 122) e le ospedalizzazioni con le terapie intensive (177 vs 122) e i ricoveri nei reparti ordinari (+402 vs +495). Ma con segno positivo anche il confronto con i numeri dei guariti (19.267 vs 14.985).

La curva sale anche nell’analisi del singolo giorno. Paragonando le ultime 24 ore a venerdì scorso si nota che anche a fronte di un minor numero di tamponi processati (225.486 vs 244.657) sono incrementati i nuovi casi: 7.409 delle ultime 24 ore rispetto ai 6.599 di una settimana fa. Aumentate anche le vittime di covid: 45 vs 24 e, di poco, anche gli ingressi in TI: 35 vs 32.