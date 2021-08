Vaccini sold out a Ostia. Le inoculazione in spiaggia hanno attirato sia i ragazzi sia gli adulti. “Sono numeri veramente alti, in un giorno abbiamo avuto circa 110 persone tra vaccinati e liste d’attesa“, racconta Tonino Ricci, presidente della pro loco Ostia Mare di Roma. L’iniziativa in collaborazione con l’Asl Roma 3 è partita a fine luglio dopo che la pro loco aveva promosso il territorio con un’iniziativa dedicata al gelato “birra-caffè”, a cui si è pensato successivamente di abbinare la campagna vaccinale.

Tra gli utenti molti studenti fuori sede rimasti senza una dosa a causa delle difficoltà di prenotazione. “Abbiamo il più giovane di 16 anni e il più anziano di 54 anni”, spiega la dottoressa Maria Rita Noviello dell’Asl Roma3. “C’è una grande partecipazione dei ragazzi e la motivazione è quella del green pass, ma non fa niente. Qualunque sia la motivazione, procurarsi salute fa sempre bene”. La dottoressa ha sottolineato anche la presenza di tanti lavoratori della ristorazione e bagnini.

Infine, ad aiutare nel servizio di accoglienza, oltre all’associazione nazionale carabinieri, anche l’associazione oncologica L’albero delle molte vite. Da loro il messaggio più forte: “Fare il vaccino ci serve per riprendere a vivere e a fare prevenzione”.