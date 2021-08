L’addio di Patrick Dempsey a Grey’s Anatomy ha spezzato il cuore dei fan della serie tv che già sognavano in un lieto fine tra il personaggio da lui interpretato, il dottor Derek Shepherd, e quello di Ellen Pompeo, la dottoressa Meredith Grey, ma ha fatto fare invece i salti di gioia al marito della Pompeo. Chris Ivery non vedeva infatti di buon occhio l’intimità che per esigenze di copione si creava tra la moglie e Dempsey. È stata la stessa attrice a rivelarlo a sorpresa nelle scorse ore durante un’intervista in un episodio del podcast Ladies First with Laura Brown dal titolo “Ellen Pompeo non fa niente che lei non voglia”.

“All’inizio è stata davvero molto dura per lui. Mi diceva cose del tipo: ‘Non è ciò che mi aspettavo. Devi andare a lavorare e non fai altro che pomiciare con quello. Mi piace Patrick, è un bravo ragazzo. Ma… fai sul serio?‘”, ha rivelato Ellen Pompeo spiegando che a infastidire il marito erano in particolar modo le numerose scene di sesso che per ben 11 stagioni hanno coinvolto lei e Patrick Dempsey, fino a quando lui non ha deciso di mettere fine alla sua esperienza con la celebre serie tv per dedicarsi alla sua passione per le automobili e le cose, continuando a fare l’attore in diversi ruoli. Al momento è impegnato con la seconda attesissima stagione della serie “Diavoli”.