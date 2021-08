Prima di Raoul Bova il buio. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Rocio Munoz Morales racconta la sua vita sentimentale prima di incontrare sul set di Immaturi l’attore italiano, poi diventato suo marito e papà delle loro due figlie. “Stavo con un ragazzo che mi faceva stare male, ma non riuscivo ad allontanarmi. Non guardavo più la luce, il sole, il cielo. Guardavo solo per terra. Vivevo a testa bassa. Sono stati anni di grande dolore, di annientamento”, ha spiegato Rocio. Un amore tossico vissuto con un collega “affascinante” che la tradì platealmente, poi allontanato a fatica.

“Una cosa che ho imparato oggi, a 33 anni, è che so cosa non voglio. Questo ce l’ho chiarissimo”, ha spiegato l’attrice spagnola appena diciannovenne all’epoca di quel rapporto amoroso. “Il nostro rapporto è nato molto puro, ma è stato faticoso. Lui arrivava da una separazione diventata molto mediatica e aveva già due figli: è stato un percorso in cui bisognava tenere duro. Io ho tenuto duro, lui pure, perché c’era amore”, ha poi concluso la donna.