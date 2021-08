Ha detto addio a Facebook ma non a Instagram e ora è lì che Marino Bartoletti raccoglie i suoi pensieri e i suoi sfoghi. Il giornalista sta infatti commentando puntualmente le Olimpiadi di Tokyo e, tra un parere tecnico e l’altro, si è lasciato andare ad una critica piuttosto dura nei confronti della Rai, in particolare della copertura che sta dando ai Giochi olimpici. Il malcontento, a riguardo, è diffuso ma alla base c’è una questione di diritti tv per la messa in onda delle gare.

“Dolorosissime le esclusioni contemporanee delle squadre di basket e di volley maschile (rispettivamente contro la Francia e contro l’Argentina) – premette il Bartoletti pubblicando alcuni scatti delle partite -. I ragazzi di Sacchetti probabilmente non potevano fare di più (anche se la loro straordinaria qualificazione ai Giochi ci aveva un pochino illuso). Nella pallavolo, purtroppo, abbiamo fatto un mezzo disastro! Il resto lo hanno fatto le ‘finestre’ della Rai”, incalza quindi il giornalista entrando nel merito della critica. “Penso che le telecronache siano mediamente di ottima qualità. Ma le scelte aziendali che hanno portato a questo angosciante spezzatino sono inaccettabili“, conclude Bartoletti facendo il pieno di like.