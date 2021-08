Gli amici che non si vogliono vaccinare le tolgono saluto e amicizia. Jennifer Aniston c’è rimasta un po’ male, ma in tempi di Covid la vita è davvero tutta da riscrivere. La star hollywoodiana, ex di Brad Pitt, ancora versione nostalgia dalla fresca reunion di Friends, in un’intervista rilasciata a InStyle si è lamentata di aver concluso alcune relazioni di amicizia nell’ultimo anno a causa di posizioni e opinioni no-vax. “C’è ancora un grande gruppo di persone che non vuole vaccinarsi o semplicemente non ascolta i fatti. È un vero peccato. Ho appena perso il contatto con alcuni di essi dalla mia quotidianità perché si sono rifiutati o non hanno rivelato di dire se si sono vaccinati”.

La Aniston è rimasta stupita da questo allontanamento subito da persone che le erano vicine e che ora non lo sono più: “Ritengo che sia tuo obbligo morale e professionale informare, dal momento che non siamo tutti incarcerati e sottoposti a tamponi ogni singolo giorno. È complicato perché ognuno ha diritto alla propria opinione, ma molte opinioni non si sentono basate su nient’altro che sulla paura o sulla propaganda”.