“L’accordo sulla riforma della giustizia è vicino? Noi lavoriamo sempre perché le riforme si facciano e si velocizzino i processi per una giustizia più equa e più efficiente e ovviamente che i processi si celebrino”. Così Giuseppe Conte, lasciando in tarda serata Palazzo Madama dove ha avuto una serie di incontri con i senatori M5s, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un aggiornamento sulla trattativa in corso con il governo sulla riforma del processo penale