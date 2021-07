Tutti i tabloid inglesi (e non solo) stanno parlando dell’ex star del Manchester United Wayne Rooney (35 anni). Il motivo? Gli scatti privati diffusi sui social da alcune ragazze 21enni con cui avrebbe passato la notte insieme. Ma andiamo con ordine. Come riportato dal Sun, durante la serata di sabato 24 luglio, il 35enne è andato con un paio di amici nell’esclusivo club Chinawhite a Manchester. Lì ha incontrato la modella Tayler Ryan e due sue amiche, Elise Melvin e Brooke Morgan. Dopo aver trascorso qualche ora nel privè, si sono recate in albergo dove “non c’è stato alcun contatto sessuale, solo una bella serata”.

Tuttavia fanno discutere le foto che loro stesse avrebbero diffuso tramite social: indossando un abito da sera oppure semplicemente l’intimo, si sono fotografate accanto all’ex campione che.. dormiva. Quando Rooney ha scoperto tutto, non l’ha presa benissimo. Anzi, sembra che abbia chiamato la polizia, sostenendo che le foto siano state scattate senza il suo consenso e con il timore di essere caduto in qualche trappola. La polizia del Cheshire oggi ha confermato di aver ricevuto “una denuncia di ricatto che stiamo esaminando”, senza fornire però ulteriori dettagli.

Come andrà a finire? Intanto la moglie Coleen Rooney pare che non voglia interrompere la propria vacanza in Galles, nonostante lo ‘scandalo’ di cui tutti stanno parlando. Lei, che si è sposata con l’ex attaccante inglese nel 2008 (in Italia, tra l’altro), vuole godersi a pieno la vacanza insieme ai loro 4 figli, Kit, Kai, Cass e Klay. Al momento sembra che non abbia rilasciato alcuna dichiarazione pubblica a riguardo.