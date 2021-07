Proseguono i roghi in Sardegna. Nella zona di Oristano, in particolare, molti animali sono rimasti vittima delle fiamme, i volontari Enpa e le guardie zoofile Enpa sono stati impegnati a salvarne quanti possibile. Il rifugio per cani nel comune di Cabras di una volontaria Enpa, con cui l’Ente Nazionale Protezione Animali collabora, è andato totalmente distrutto: tutti e 30 i cani sono però stati salvati grazie al lavoro dei volontari dell’Enpa di Oristano, dei vigili del fuoco di Oristano e della Compagnia barracellare di Cabras.