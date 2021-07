Trovato un accordo – seppur modesto – tra Regione Liguria, Comune di Genova, Autostrade per l’Italia e Ministero delle Infrastrutture, per scongiurare il traffico in tilt sull’A10 nel tratto Genova Aeroporto-Genova Prà in direzione Savona, per il completamento dei lavori in tre gallerie. Il punto di incontro sta nel mantenere sulla carreggiata aperta il doppio senso di marcia per evitare la deviazione in direzione Savona. Tutti i dettagli verranno, invece, definiti nel prossimo tavolo che si riunirà giovedì 29.

Il rischio era che l’A10 in direzione ponente restasse chiusa a ridosso del nodo genovese, tra il bivio con l’A7 e Genova Pra’, dalle 22 del 6 agosto fino a tutto il 23 agosto, di giorno e di notte. Una chiusura da un lato necessaria per permettere i lavori di rifacimento della volta della galleria “Provenzale”, non eseguibili in condizioni di traffico normale, ma dall’altro molto problematica perché avrebbe creato il caos nei giorni di maggiore affluenza. Di fatto, per 18 giorni interi, tutto il traffico autostradale in direzione di Ventimiglia – compreso quello portuale – si sarebbe sfogato sulla viabilità ordinaria.

La possibilità di lavorare nell’arco delle 24 ore, spiegano da Autostrade, permetterà di ridurre al minimo la durata del cantiere, concentrandola nelle settimane in cui si ipotizza minor intensità di traffico (soprattutto di mezzi pesanti). Già nel maggio scorso, la chiusura ai mezzi pesanti del viadotto Valle Ragone sull’A12 dopo un’ispezione del ministero aveva prodotto situazioni di traffico fuori controllo nelle località del Tigullio.