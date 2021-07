“Come fa la Lega a essere in piazza a contestare un provvedimento votato anche dai suoi ministri? Su questo sbaglia, perché il 70% dell’elettorato leghista e di Fratelli d’Italia ha paura di essere contagiata”. È l’analisi di Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, che in collegamento con In Onda su La7 ha tracciato il profilo delle persone che si oppongono al vaccino anti Covid e all’obbligo di green pass, cercando anche di quantificare numericamente il popolo dei cosiddetti no vax. “La maggior parte degli italiani – ha spiegato – si è già vaccinata, quasi il 50% ha almeno una dose. Ed è favorevole al green pass e alle limitazioni. Abbiamo poi tra l’8% e il 9% di persone che non vuole assolutamente vaccinarsi e il 7% di scettici”