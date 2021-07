Sono 5.140 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, dato stabile appena sopra le 5mila unità per il terzo giorno di fila (ieri erano stati 5.137, giovedì 5.057). Il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia in Italia sale così a 4.157.876. I test molecolari e antigenici effettuati, però, rispetto a ieri sono circa ventimila in più: 258.929, per un tasso di positività che di conseguenza scende leggermente dal 2,2% al 2%. Cinque i nuovi decessi (ieri erano stati 17) per un totale che raggiunge le 127.942 vittime da febbraio 2020.

I numeri che preoccupano di più sono quelli ospedalieri: i ricoverati in terapia intensiva salgono a 127 (+17), quelli nei reparti a media e bassa intensità a 1.340 (+36). Anche gli attuali positivi sul territorio nazionale sono 3.771 in più rispetto a ieri: il totale si assesta a 62.523 di cui 61.011 in isolamento domiciliare. I nuovi dimessi o guariti sono 1.362 per un totale di 4.122.208 da inizio pandemia.