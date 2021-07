“Sì mi vaccino, non sono no vax“, così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, durante la presentazione del suo libro al Caffè de La Versiliana, a Marina di Pietrasanta. “Non ho problemi a vaccinarmi, non sono contraria alla vaccinazione”, ha aggiunto, specificando però che non farà mai vaccinare la figlia “neanche in catene“. “Mia madre l’ho portata correndo cinque mesi fa perché è obesa e immunodepressa”, ha continuato. Sul green pass, però, si dice contraria: “Non ci rendiamo conto di quanto stiamo picconando il nostro stato di diritto”.