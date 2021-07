Convocato il voto per il “nuovo Statuto associativo” del Movimento 5 stelle. Il messaggio è stato pubblicato nel pomeriggio sul nuovo sito M5s: “Nelle giornate del 2 e 3 agosto tutti gli iscritti certificati saranno chiamati a votare per il nuovo Statuto associativo”. Nel testo viene spiegato che può votare chi rispetta “i seguenti requisiti: regolarmente iscritti con identità certificata da almeno sei mesi (iscritto prima del 2 febbraio 2021)” e gli “utenti che risultano ‘attivi”, cioè “tutti coloro che abbiano effettuato un login, sulla vecchia piattaforma, almeno una volta nei 15 mesi antecedenti il 4 giugno 2021”. Il nuovo statuto elaborato da Giuseppe Conte per la rifondazione del M5s è stato presentato dallo stesso ex premier la settimana scorsa e solo dopo che è stato raggiunto il difficile accordo con Beppe Grillo.

La consultazione sarà fatta sulla nuova piattaforma SkyVote che ha debuttato il 21 luglio scorso con il voto per scegliere la candidata alle prossime amministrative a Torino (ha vinto Valentina Sganga). “Grazie al sondaggio successivo alla votazione sulle amministrative di Torino”, si legge ancora sul sito, “abbiamo potuto constatare che il nuovo strumento di voto SkyVote, ha ottenuto un gradimento del 90% da parte degli iscritti che hanno partecipato al voto. Siamo al lavoro quotidianamente per mettere a disposizione della comunità del Movimento, nel più breve tempo possibile, anche la nuova piattaforma di gestione degli iscritti che permetterà a ciascuno di modificare autonomamente i propri dati e verificare i propri requisiti di accesso alle votazioni”.