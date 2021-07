Brisbane in Australia ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2032. La decisione è stata ratificata nella sessione del Cio in corso di svolgimento a Tokyo. A un paio di giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi giapponesi, gli appassionati di sport di tutta l’Australia e la federazione olimpica locale hanno festeggiato la notizia.

Today’s vote at the IOC Session in Tokyo ensures Australia will host its third Olympic Games, eleven years from now, following on from the proud record of Sydney 2000 and Melbourne 1956. ????https://t.co/SQ0mHKeNSm#Brisbane2032 pic.twitter.com/vSHFueZuW1

