“Soltanto il 57% nella fascia 60-69 anni ha completato il ciclo vaccinale” anti-Covid, “nel caso dei 70-79enni solo il 74%. E sappiamo che oggi nel nostro Paese sono circa due milioni e mezzo le persone con più di 60 anni che non hanno” proprio “iniziato la vaccinazione. Si tratta di un bacino d’utenza particolarmente critico in una fase in cui la circolazione del virus sta riprendendo e procederà nella sua diffusione. E’ estremamente importante proteggere queste persone”, far sì che “si proteggano per evitare gli effetti più critici” dell’infezione. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid della Cabina di regia.