Il Consiglio Ue dell’economia e delle finanze (Ecofin) ha approvato il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) dell’Italia, passaggio necessario per ricevere i fondi del Next Generation EU. I ministri dell’economia e delle finanze di tutti i Paesi Ue riuniti in Consiglio hanno dato il via libera ad altri undici piani nazionali, oltre a quello italiano: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna hanno ottenuto l’approvazione per impiegare i fondi dell’Ue per la realizzazione dei progetti che hanno presentato allo scopo di rilanciare le loro economie e riprendersi dalle conseguenze della Covid-19.

GOOD NEWS ???? – #Ecofin ministers gave green light to ???????? first 12 national recovery plans #RRF

EU funding can soon start to flow to finance reforms & investments.

Focus now = putting them into quick and proper effect ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/00CsIoB3i6 — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 13, 2021

Grazie all’approvazione dei pacchetti nazionali da parte del Consiglio, gli Stati membri possono concludere convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito che consentiranno un prefinanziamento fino al 13% dell’importo totale. Dopo la decisione di oggi, la Commissione erogherà i primi fondi già entro luglio. A dare la notizia, via social, è stato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. “I fondi Ue possono presto iniziare a scorrere, per finanziare riforme e investimenti. Il focus ora è metterli velocemente e adeguatamente a frutto”, ha detto il vicepresidente.