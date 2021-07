L’ex presidente del Consiglio e leader in pectore del M5S Giuseppe Conte, intervenuto ad una manifestazione nel quartiere Eur di Roma, dribbla alcune domande dei giornalisti che riescono ad intercettarlo. “Se mi incontrerò con Grillo? Come no, ci mancherebbe. E lavoreremo insieme“, dice Conte, commentando la situazione interna al Movimento 5 Stelle i rapporti con il garante. Ma su altri argomenti di attualità politica, primo fra tutti il Ddl Zan, l’ex premier preferisce non parlare. “Dirò la mia presto”, assicura Conte, senza però lasciar trapelare quale sia la sua posizione.