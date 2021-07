La tensione a Wembley, i rigori che proclamano l’Italia campione d’Europa e la nazionale di Southgate che sdegnata esprime tutto il suo disprezzo per il risultato togliendosi la medaglia. Ma la rabbia degli inglesi esplode subito dopo sui social, che si riempiono di insulti razzisti contro Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, i tre calciatori inglesi di colore che hanno fallito i rigori decisivi. Attacchi violenti e a valanga che spingono addirittura il premier britannico Boris Johnson a intervenire: “Questa squadra inglese merita di essere lodata come eroi, non insultata razzialmente sui social media. I responsabili di questi terrificanti insulti dovrebbero vergognarsi di sé stessi”.