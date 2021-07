Fuochi d’artificio come a Capodanno e caroselli in strada fino a tarda notte. Così la città di Napoli ha festeggiato la vittoria dell’Italia ad Euro2020. Tifosi in delirio dal centro storico fino al lungomare. Il Comune di Napoli aveva deciso di non installare maxi-schermi per evitare assembramenti, ma al fischio finale era impossibile contenere la gioia dei tifosi. In pochi minuti motorini ed auto in festa hanno invaso le strade della città. Da Piazza Bovio a Piazza Trieste e Trento fino al lungomare, nonostante diversi presìdi delle forze dell’ordine, migliaia di napoletani si sono riversati in strada, moltissimi giovani, pochi quelli con la mascherina.