È il giorno dell’atto finale degli Europei. Italia contro Inghilterra. Il motto It’s coming home che risuona da settimane a Londra e la risposta ironica It’s coming Rome, diventato leit motiv sugli spalti durante le partite della Nazionale di Roberto Mancini. Il commissario tecnico si affida alla solita formazione già schierata durante quarti e semifinale, mentre Southgate cambia rispetto alle attese scegliendo Trippier al posto di Saka. Fischio d’inizio a Wembley alle 21 di fronte a 60mila spettatori. Arbitra l’olandese Bjorn Kuipers.

LA DIRETTA

20.55 – Saluto in tribuna tra Mattarella e Johnson

Fair play del premier britannico Boris Johnson, che a Wembley ha salutato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un “Forza Italia”. Un modo anche per chiudere le polemiche a distanza dei mesi scorsi sulla gestione dell’emergenza coronavirus.

20.45 – Inizia il pre-show della finale

Cerimonia al centro del campo con ballerini e il trofeo gonfiabile in versione gigante.

20.30 – Azzurri in campo per il riscaldamento

Italia entrata sul campo di gioco per iniziare il riscaldamento quando manca mezz’ora al fischio d’inizio della finale.

20.10 – Mattarella arrivato a Londra

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivo attorno alle 20 a Londra, per assistere alla finale dei campionati Europei. Ad accoglierlo l’ambasciatore italiano Raffaele Trombetta.

19.50 – Le formazioni ufficiali

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct Mancini

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Trippier, Mount, Sterling; Kane. Ct Southgate

19.45 – Piove a Wembley

Sullo stadio di Londra si sta abbattendo uno dei tipici acquazzoni inglesi, mentre i tifosi continuano ad affluire verso gli spalti dopo i disordini nelle ore precedenti alla partita nelle strade della capitale inglese.