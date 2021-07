Piccola frecciatina di Luciano Spalletti durante la conferenza stampa di presentazione del tecnico al Napoli. “Prima di tutto sono felice di aver dato la possibilità di fare una fiction. Ma potevano parlare di altro perché avevano contenuti su di lui. Mi dispiace che non abbia avuto un grande successo e ricevuto delle critiche, se me lo avessero detto io un paio di scene ce le avevo così si completava quello che era l’audience”, ha detto l’allenatore rispondendo a una domanda sulla serie tv su Francesco Totti, “Speravo de morì prima”, la serie in sei episodi tratta dal libro “Un Capitano”, che parla dell’ultimo anno e mezzo di carriera dell’ex giallorosso, nella quale si mette in luce anche il controverso rapporto tra Spalletti e il Pupone.

“Non voglio evitare di parlare di Totti, poi ci sarà spazio delle cose meno importanti, ma ora ce n’è una molto più importante – ha continuato il tecnico – che è quella di allenare il Napoli”.