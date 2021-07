In diciassette sono stati arrestati, ma la polizia sta ancora dando la caccia ad altri otto sospetti parte dello “squadrone della morte” che ha assassinato il presidente di Haiti Jovenal Moise, facendo irruzione nella sua residenza e ferendo anche la moglie, poi trasportata in gravi condizioni a Miami. Il gruppo che lo ha ucciso era composto da 26 colombiani, per la maggior parte soldati in pensione, e due americani di origine haitiana. Questi ultimi, secondo il quotidiano El Tiempo di Bogotà, hanno confessato che “la missione era arrestare il presidente Moise, nell’ambito dell’esecuzione di un mandato di cattura di un giudice istruttore, e non di ucciderlo”. Gli altri tre membri del gruppi sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco con la polizia a Port au Prince.

“Gente straniera è entrata nel nostro Paese per uccidere il presidente”, ha detto il capo della polizia, Leon Charles, mostrando i passaporti e alcune delle armi usate dal commando nell’operazione contro il presidente. Il governo di Bogotà ha assicurato che collaborerà nelle indagini con le autorità di Port au Prince, mentre il dipartimento di Stato americano non ha ancora confermato il coinvolgimento dei suoi connazionali. Restano ignoti i mandanti dell’uccisione di Moise: alla Bbc il premier ad interim Claude Joseph ha detto che il presidente potrebbe essere stato fatto fuori perché combatteva contro “gli oligarchi” nel Paese.

A fronte dell’agguato, la procura di Port-au-Prince ha convocato i responsabili della sicurezza del presidente, per fare chiarezza sull’apparente facilità con la quale i killer hanno potuto raggiungere e uccidere il capo di stato haitiano. “Ho conferito alla Direzione Centrale della Polizia Giudiziaria (DCPJ) delega di poteri per ascoltare tutti gli agenti di sicurezza vicini al presidente Jovenel Moïse“, ha dichiarato Me Bed-Ford Claude, commissario del governo di Port-au-Prince. I due responsabili della sicurezza del presidente saranno ascoltati il 13 e il 14 luglio.