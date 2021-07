La vittoria dell’Italia contro la Spagna in semifinale agli Europei 2021 ha mandato in visibilio i tifosi italiani ma non solo. A fare il tifo per la Nazionale di Roberto Mancini c’è infatti a sorpresa anche una una star di Hollywood: è Sharon Stone, attrice e produttrice statunitense molto legata all’Italia. Proprio pochi istanti dopo il rigore decisivo messo a segno da Jorginho, ha twittato: “Congratulazioni alla Nazionale di calcio italiana! Si va in finale!“. Un messaggio breve ma significativo, che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi Azzurri.