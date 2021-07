Un sontuoso Matteo Berrettini conquista i quarti di finale a Wimbledon, dove un italiano mancava da 23 anni. Il tennista romano, numero 9 al mondo, ha confermato il suo stato di grazia sull’erba battendo il bielorusso Ilya Ivashka in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-1 in meno di due ore. Berrettini conquista un break all’inizio del match e tiene il vantaggio fino al parziale di 6-4 che lo porta in vantaggio di un set. A quel punto il suo gioco si scioglie: strappa subito il servizio a Ivashka e fa il bis nel quinto game, ma il bielorusso si rialza e accorcia proprio quando il romano va al servizio per il secondo set. La risposta di Berrettini è veemente e strappa di nuovo nel nono game che lo porta sul 2-0. Il terzo set è senza storia: break immediato e sei game vinti in meno di mezz’ora.

Articolo in aggiornamento