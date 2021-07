Un escursionista ha perso la vita mentre si trovava sulle Alpi Apuane, nel territorio di Lucca, nella località di Vagli Sotto. L’uomo è precipitato a valle mentre si trovava su delle placche rocciose nella parte finale del canale di San Viano, sul Roccandagia. Con lui la compagna, che è stata recuperata durante le lunghe operazioni di soccorso.

Le dinamiche dell’incidente, avvenuto domenica, non sono ancora chiare. I due escursionisti volevano raggiungere la vetta della Roccandagia ma avrebbero intrapreso una traccia che li avrebbe portati sulla destra orografica dell’uscita del canale, su un terreno molto impervio e ripido. Da qui l’incidente, fatale per l’uomo. L’allarme ai soccorsi è scattato dopo le 13.30.

La squadra del Soccorso alpino e speleologico della Toscana ha impiegato molto tempo per soccorrere la donna. Non è stato possibile, infatti, l’intervento dell’elisoccorso Pegaso a causa delle condizioni altalenanti del meteo e del terreno definito “particolarmente infido” dai soccorritori. L’impossibilità di far intervenire l’elisoccorso, per le condizioni meteo, e le condizioni del terreno definite “particolarmente infide”, non hanno agevolato i soccorsi.