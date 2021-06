Calendarizzare e discutere le leggi sulla regolamentazione del lobbying e sul conflitto d’interessi, bloccate da tempo in commissione Affari costituzionali, per mettere al riparo il Recovery Fund e garantire la necessaria trasparenza sull’utilizzo delle risorse. Questo è l’appello lanciato nel corso di un flash mob a Montecitorio da The Good Lobby, che ha consegnato le 40mila firme che chiedono con urgenza l’approvazione in Parlamento delle norme.

Federico Anghelè, direttore di The Good Lobby in Italia. Leggi Anche LA CAMPAGNA/2 – Porte girevoli tra politica e affari: in Europa le norme ci sono ma c’è chi riesce ad aggirarle. E a diventare lobbisti sono pure gli alti funzionari “Siamo scesi in piazza di fronte alla Camera dei deputati per evocare un futuro che non vorremmo mai vivere: quello in cui le ingenti risorse del Recovery Plan, saranno finite nelle mani sbagliate, finendo per non riuscire a far ripartire l’economia del nostro Paese, dopo la terribile pandemia di Covid-19. Un futuro distopico raccontato attraverso un giornale, il “Senno di Poi”, che abbiamo consegnato dalla nostra edicola “Notizie dal futuro” a cittadini e parlamentari, dato che i disegni di legge sul lobbying e sul conflitto di interessi restano bloccati in commissione”, ha spiegato, direttore di The Good Lobby in Italia.

“Siamo ancora in tempo per evitare questo destino. Ma se in questi mesi è mancato un reale coinvolgimento della società civile nelle varie fasi di scrittura del PNRR, ora è indispensabile prevedere strumenti di monitoraggio sull’uso delle risorse”, ha continuato. La richiesta è quella “non solo di una piattaforma digitale in formato open-data che renda disponibili in modo chiaro e facilmente visualizzabile tutti i progetti finanziati, ma anche il loro stato di avanzamento e i beneficiari dei fondi”, hanno spiegato da The Good Lobby. L’obiettivo è quello di prevenire rischi corruttivi e la distorsione dei fondi per fini privati o verso gli interessi della criminalità organizzata.