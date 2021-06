Alessandro Borghese e Diletta Leotta insieme. Cosa bolle in pentola (è il caso di dirlo) tra i due? In un video diventato virale in queste ore sui social, si vede la conduttrice di Dazn entrare “di nascosto” nel ristorante milanese dello chef e mangiare una cacio e pepe con lui. Potrebbe essere il gossip dell’estate se non fosse che si tratta di un episodio accaduto durante la quarta puntata di Celebrity Hunted, la serie di Amazon Prime che vede Diletta Leotta tra i protagonisti della seconda edizione.

La serie si basa proprio su una “caccia all’uomo”, con i protagonisti che vestono i panni di ricercati in fuga da una squadra speciale, composta da investigatori e altri professionisti del settore, che li insegue. Per questo Diletta Leotta, braccata dalla squadra di “cacciatori” che la insegue, ha deciso di nascondersi proprio nel ristorante di Borghese: la si vede entrare nel locale camuffata, nascosta sotto una parrucca rossa, e chiedere rifugio. Chef Borghese la invita quindi a rilassarsi e le prepara la sua celeberrima cacio e pepe. La conduttrice gusta il piatto con grande entusiasmo e poi corre via, pronta a riprendere il gioco.