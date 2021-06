Aveva partecipato giovedì e venerdì al Consiglio Ue a Bruxelles, ma ora il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel è risultato positivo al coronavirus. Attualmente si trova in isolamento dopo avere fatto un autotest e rimarrà in quarantena a casa per i prossimi dieci giorni. Da lì continuerà a svolgere le sue funzioni e al momento soffre di sintomi lievi come febbre e mal di testa. Bettel era stato vaccinato il 6 maggio con una prima dose di AstraZeneca: in quell’occasione aveva condiviso la foto della somministrazione sul suo account Twitter. Giovedì 1 luglio avrebbe dovuto sottoporsi alla seconda inoculazione del vaccino.

Nei due giorni di vertice i cosiddetti “gesti-barriera sono stati rispettati”, ha assicurato una portavoce del premier all’Afp. “Nessun capo di Stato e di governo appare sulla lista del contatti stretti del primo ministro”, ha aggiunto. Bettel “presenta attualmente sintomi leggeri (febbre e mal di testa)”, ma “continuerà a esercitare le sue funzioni” in telelavoro, sottolinea la nota dell’ufficio del premier.

Mario Draghi ha fatto la seconda dose di vaccino ed è sottoposto ai regolari tamponi molecolari, fanno sapere da Palazzo Chigi.