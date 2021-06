Tre casi di variante Delta sono stati accertati dopo una cena nel santuario di San Giovanni d’Andorno, nell’Alta Valle del Cervo in provincia di Biella. Il santuario, luogo di pellegrinaggio da più di cinque secoli e oggi famosa meta del turismo religioso, ha sospeso le attività dopo l’accertamento di un focolaio Covid-19 di variante Delta (prima denominata indiana). Al momento, tre persone sono state trovate positive, tra cui una vaccinata con entrambe le dosi.

Il laboratorio di Candiolo (Torino) si è occupato di analizzare i tamponi delle persone risultate positive, mentre l’azienda sanitaria di Biella ha avviato la procedura di tracciamento di quanti hanno recentemente frequentato il santuario per verificare l’effettiva diffusione del virus e agire in fretta per arginarla.