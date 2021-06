Evitare lo strappo, ed evitare che Giuseppe Conte “lasci” il ruolo, dopo le parole dette ieri ai parlamentari 5Stelle riuniti da Beppe Grillo. Sembra essere questa la missione di Stefano Patuanelli, Paola Taverna ed Ettore Licheri, da poco arrivati a casa dell’ex presidente del Consiglio, dopo che quest’ultimo oggi ha annullato tutti gli appuntamenti pubblici.

Proprio il capogruppo M5S al Senato, alla domanda de ilfattoquotidiano.it se l’incontro con Conte è per convincere l’ex presidente del Consiglio a non fare un passo indietro rispetto alla leadership 5 Stelle, risponde: “Siamo dentro un confronto fisiologico, stiamo scrivendo un nuovo soggetto politico ed è una bellissima cosa, però certamente non è facile. Dateci del tempo”.