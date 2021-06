“La pandemia non è finita, non se siamo ancora fuori, va ancora affrontata con determinazione, attenzione e vigilanza”. Così il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. Il premier ha spiegato che la necessità è quella di continuare a “tenere alta la pressione sui tamponi” anche per tenere sotto controllo le varianti. In particolare, ha aggiunto, per la variante delta dobbiamo fare “vigilanza e continuare la campagna vaccinale, e aumentare tamponi e sequenziamento”. “In Inghilterra è interessante vedere come la diffusione della variante – ha concluso – ha creato incertezza nella ripresa economica. Quindi non vogliamo né trovarci in questa situazione, né in autunno ritrovarci nella situazione dello scorso anno”.