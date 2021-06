Pontieri a lavoro nei 5 stelle per evitare lo strappo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. I big del Movimento, compreso Luigi Di Maio, sono tutti a favore della leadership di Conte, si sottolinea in ambienti pentastellati, e hanno avviato un pressing sia con Beppe che con l’ex premier perché si trovi un punto di caduta. Per il fondatore del movimento il ruolo del garante è fondamentale, per Conte una diarchia netta sarebbe ostica e insostenibile. Da qui l’obiettivo di arrivare ad una “sintesi” tra le due posizioni per consentire l’avvio del nuovo corso. L’ex premier potrebbe avere nelle prossime ore una serie di contatti con i gruppi parlamentari M5s in una giornata che in molti all’interno del movimento definiscono “interlocutoria”.

Intanto Conte ha fatto sapere che salta la sua partecipazione al webinar previsto nel pomeriggio con il ministro Luigi Di Maio e ha annullato l’intervista a Sky prevista in serata. Giuseppe Conte sceglie per ora la linea del silenzio, ma, a quanto apprende l’Adnkronos, nei prossimi giorni potrebbe indire una conferenza stampa, spiegando le sue scelte e le sue ragioni dopo l’affondo di Beppe Grillo, ieri riunito con i parlamentari M5s.