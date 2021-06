Sono 835 i positivi al test del coronavirus riscontrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano. Ieri erano stati 495. Sono 31, invece, le nuove vittime, dieci in più rispetto a ieri. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 192.882 (ieri erano stati 81.752) per un tasso di positività che cala dallo 0,61 allo 0,43%, il minimo registrato dall’inizio dell’epidemia.

In totale, a oggi, in Italia sono 72.964 le persone attualmente positive al Sars-Cov-2, cioè prese in carico dal Sistema sanitario nazionale: 3.889 in meno di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal virus 4.254.294 persone e ne sono morte 127.322. I dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore sono 4.692, che portano il totale delle persone che hanno superato il contagio a 4.054.008. Rispetto a sette giorni fa (15 giugno) i nuovi casi registrati sono circa un terzo (erano stati 1.255), mentre i morti sono 32 in meno (erano 63). La Regione che conta più attuali positivi è sempre la Lombardia (13.455, +126 rispetto a ieri), seguita dalla Campania (9.974, +94) e dalla Puglia (7.063, +92). In fondo alla classifica, invece, la Provincia autonoma di Trento (124, +3), il Molise (85, +1) e la Valle d’Aosta (45, +1).

La Sicilia, invece, è prima per nuovi contagi: quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 133, che portano il totale degli attualmente positivi a 5.209. Seguono Lombardia, Veneto e Campania. Sul territorio nazionale i nuovi ingressi registrati nei reparti di terapia intensiva sono 10, per un saldo tra entrate e uscite che segna -23 posti letto occupati (da 385 a 362). Nei reparti ordinari ci sono invece 2.289 ricoverati, 101 in meno rispetto a ieri.