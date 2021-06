“Ci vediamo a Foggia! #certiamorinonfinisconomai“. È bastata una foto per scatenare l’entusiasmo a Foggia. E far diffondere una notizia errata: non c’è ancora l’ufficialità anche se il ritorno di Zdenek Zeman sulla panchina del Foggia sembra essere sempre più vicino. Nel pomeriggio il club rossonero ha postato sui suoi canali social una foto che ritrae l’allenatore e i due proprietari del club, Maria Assunta Pintus e Nicola Canonico, con una didascalia indicativa: “Ci vediamo a Foggia! #certiamorinonfinisconomai“.

Un amore davvero infinito quello tra il tecnico boemo e la squadra pugliese. Se Zeman dovesse accettare l’offerta – in queste ore pare stia riflettendo – tornerebbe sulla panchina rossonera per la quarta volta nella sua lunghissima carriera. Un ritorno in Serie C come nel 1986, prima stagione del boemo in Capitanata. Tornerà poi negli anni tra il 1989 e il 1994, quando proprio una delle piazze calcistiche più calde di tutto il sud Italia divenne ‘Zemanlandia’: calcio offensivo, marcatura a zona e 4-3-3, il modulo che è diventato il marchio di fabbrica dell’allenatore di Praga.

Il primo Foggia di Zeman era la squadra del trio delle meraviglie formato da Giuseppe Signori, Roberto Rambaudi e Francesco Baiano, capocannoniere del campionato di serie B nel 1990-91 e fra gli artefici dell’ascesa del Foggia fino alla Serie A. Qui, proprio guidato da Zeman, il club riuscirà a salvarsi per tre lunghe annate, sfiorando anche l’ingresso in Coppa Uefa. L’ultimo ritorno del boemo risale invece al 2010, in Lega Pro.