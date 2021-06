Un raro diamante da 1098 carati è stato trovato in Botswana: secondo gli esperti, si tratta del terzo diamante più grande al mondo e ha un valore di diversi milioni di dollari. La cifra esatta sarà stabilita solo nel momento in cui i maestri orafi decideranno come tagliarla e avranno un’idea più precisa del suo colore effettivo. A scoprirlo è stata la compagnia diamantifera Debswana, una joint venture tra il governo e il colosso diamantifero De Beers, che oggi, 17 giugno, lo ha mostrato al presidente del Paese Mokgweetsi Masisi nella capitale, Gaborone: “La rara e straordinaria pietra…significa molto nell’ambito dei diamanti e in Botswana”, ha detto Lynette Armstrong, amministratrice delegata di Debswana. “Porta speranza alla nazione in difficolta’”.

Il diamante, riferisce la BBC, è solo leggermente più piccolo del secondo in classifica, rinvenuto sempre in Botswana nel 2015: il primo più grande del mondo è invece il Cullinan, di 3.106 carati, scoperto in Sudafrica nel 1905; seguito appunto dal Lesedi La Rona, di 1.109 carati, della dimensione di una palla da tennis e ritrovato nel 2015 a Karowe, nel nord-est del Botswana.