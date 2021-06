“Ho subito con successo un intervento chirurgico importante per rimuovere il tumore e ora affronterò diversi mesi di chemioterapia per una prognosi che a lungo termine sia la migliore possibile”. Con queste parole la giornalista della Cnn, star del piccolo schermo, Christiane Amanpour, ha annunciato in diretta ai suoi telespettatori di avere un cancro alle ovaie e ha esortato le donne ad informarsi sulla malattia e a sottoporsi a screening regolari. La giornalista 63enne, dopo 4 settimane di assenza dallo schermo, ha rivelato al pubblico di aver subito “un importante intervento chirurgico” per rimuovere il cancro e ora inizierà una cura chemioterapica che durerà diversi mesi: “Ascolta sempre il tuo corpo“, è l’appello che ha lanciato.

Durante l’annuncio, avvenuto ieri dalla sua casa di Londra, la giornalista ha spiegato di voler condividere la notizia per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della diagnosi precoce. Amanpour, infatti, ha esortato le donne a informarsi sulla malattia, a sottoporsi a screening regolari e ad “assicurarsi che le proprie legittime preoccupazioni mediche non vengano respinte o sminuite“. Quest’ultima raccomandazione si è resa necessaria perché il cancro ovarico è di difficile diagnosi in quanto alcuni sintomi sono facilmente confusi con problemi di salute meno gravi. Secondo il World cancer research fund, quello alle ovaie è il settimo cancro più diffuso tra le donne e, solitamente, si rivela fatale.

Volto tra i più noti del giornalismo internazionale, con una carriera pluridecennale alla Cnn, capace di lavorare sul campo dei conflitti più violenti in Medio Oriente e in Europa Orientale, la giornalista – nata a Londra da madre britannica e padre iraniano – ha concluso il suo discorso dicendosi “fiduciosa”.