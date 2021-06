Il programma degli Europei di martedì 15 giugno mette sul piatto una delle partite più iconiche della storia del calcio: Francia-Germania. Solo due le partite in programma, per chiudere la prima giornata della competizione con il Gruppo F. Il più spettacolare ed equilibrato: oltre a tedeschi e francesi, c’è il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l’Ungheria a fare da cenerentola.

Gruppo F: Ungheria-Portogallo e Francia-Germania (orari e tv)

L’Ungheria gioca in casa, alla Puskás Aréna di Budapest: solo il fattore campo non basterà per sperare nell’impresa contro i campioni in carica, che oltre a Cr7 possono contare sul talento di giocatori come Bruno Fernandes e Bernardo Silva. La partita è in programma alle ore 18 e viene trasmessa in esclusiva da Sky.

L’altra gara del “girone della morte” si gioca all’Allianz Arena di Monaco. In casa i tedeschi devono cercare di fermare la nazionale campione del mondo, che schiera Pogba, Kanté, Mbappé, e Griezmann. Müller e compagni però sono abituati a non steccare i grandi eventi, nonostante una stagione travagliata e l’imminente addio del ct Joachim Löw. Il big match è in programma alle ore 21 e viene trasmessa da Sky ma anche in chiaro su Rai1.