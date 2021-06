Sono 2.079 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore con 205.335 tamponi processati, di cui 98.092 antigenici rapidi. L’incidenza si conferma all’1%. Sono 88 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi calano ulteriormente (-229) e anche le terapie intensive ripiegano con 35 posti letto in più liberi rispetto a mercoledì, nonostante 30 ingressi. Il confronto lunedì-giovedì di questa settimana con quella passata segnala un’ulteriore miglioramento del quadro epidemiologico: nonostante un aumento dei tamponi, passati da 632.700 a 729.557, diminuiscono i nuovi contagiati che sono 7.447 (erano stati 9.168). In calo anche gli ingressi in terapia intensiva, 40 in meno (90-136) e l’incidenza dei tamponi molecolari, passata da 2,6% a 1,8.

Articolo in aggiornamento