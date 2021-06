Dopo diversi vertici finiti senza un accordo e le frizioni tra i partiti sui nomi dei possibili candidati, oltre che sull’ipotesi di federazione lanciata dailha raggiunto un accordo, almeno per il candidato per Roma. A concorrere per la carica di sindaco sarà il professore di diritto e speaker radiofonicomentre il magistratosarà invece la candidata a vicesindaco. Una “squadra vincente”, per “amore di Roma”, secondo il leader della Lega. “Oggi abbiamo deciso per la candidatura di due nomi in ticket per la Capitale d’Italia, uno per il sindaco e uno per il vicesindaco. Un, che lavora per vincere”, ha commentato invece la presidente di Fratelli d’Italia,, alla fine del tavolo del centrodestra al palazzo dei gruppi della Camera