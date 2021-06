“La scelta di Roberto Mancini non fu affatto scontata. C’erano anche altri nomi roboanti in pista, ma il lavoro che ha fatto Mancini in questi due anni e mezzo è straordinario per l’entusiasmo e l’atmosfera che ha creato”. Lo ha raccontato o il presidente del Coni Giovanni Malagò nel corso dello speciale del Fattoquotidiano.it ‘Iniziano gli Europei, come sta il calcio italiano?’ , trasmesso in diretta su Youtube e Facebook. Intervistato da Antonio Padellaro e Pierluigi Cardone, il numero uno del Coni ha spiegato di aver “avuto voce in capitolo” nella scelta di Mancini come allenatore della Nazionale di calcio. Ma “a proporre il suo nome per primo fu Alessandro Costacurta. E io gli dissi che ero d’accordo al 100%”

RIVEDI TUTTI GLI EVENTI