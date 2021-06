Il dialogo dei giornalisti Pierluigi Giordano Cardone e Daniele Fiori con il dirigente sportivo ed ex calciatore Paolo Poggi chiude il pomeriggio sportivo targato ilfattoquotidiano.it. Un viaggio tra le calli per scoprire come si gioca a calcio sull’acqua, in una Venezia che si è guadagnata la promozione con anima e cuore.

Rivedi il live con Antonio Padellaro e Giovanni Malagò

Rivedi il live con Peter Gomez e Massimo Moratti