La serie di appuntamenti live dedicati al calcio e agli Europei continua con l’intervista del direttore Peter Gomez a Massimo Moratti. Imprenditore dal sangue nerazzurro che offrirà il suo punto di vista sul mondo del pallone, con un’attenzione particolare all’Inter che, dopo la vittoria del campionato, ha annunciato l’addio ad Antonio Conte: un ridimensionamento o una svolta etica?

Proprio sull’Inter e sulla situazione della famiglia Zhang, Moratti non ha nascosto la sua preoccupazione: “C’è per forza”, ha spiegato, perché la famiglia Zhang è arrivata “con la voglia di spendere tantissimo e di fare una squadra fortissima”, poi “deve essere successo qualcosa di grave in Cina”. Moratti parla poi dell’attuale presidente, Steven Zhang: “Vuole mantenere ma bisogna capire per quanto tempo”. A suo parere, inoltre, la soluzione non può essere l’iniziativa popolare di cui tanto si parla in queste settimane: “I tifosi interisti ci sono, sì. Che siano ricchi, sì. Ma metterli nell’Inter credo sia difficile“.

