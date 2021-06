Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati. Pochi invitati e una cerimonia top secret per la coppia. Dove si è tenuta? A Città della Pieve (Perugia). I due si sono giurati amore eterno davanti al sindaco Fausto Risini nella giornata di sabato 5 giugno, dopo aver tenuto nascosta la data delle nozze, annunciate mesi fa. E non appena detto “sì”, hanno sfrecciato su un sidecar rosso tra le vie del centro città. Qui sono stati immortalati da alcuni fan che hanno pubblicato tutto sui social. La cerimonia è poi proseguita con un aperitivo in casa a cui ha partecipato anche Raz Degan.

“Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre”, ha scritto lei su Instagram come didascalia di accompagnamento del loro romantico scatto. La coppia, che si è conosciuta nel 2015 e che ha una bambina di un anno, Nina Speranza, è molto legata alla cittadina umbra, dove ormai risiedono. Proprio l’attore, inoltre, qualche giorno fa ha pubblicato sui social un post di promozione del luogo: “Città della Pieve è la tua prossima esperienza”. E il Sindaco entusiasta: “Luca Argentero ha con noi un’amicizia particolare, nel senso che ormai è pievese iscritto alla nostra anagrafe, quindi un pievese a tutti gli effetti. Ha scelto di sposarsi nella nostra città, questo ci ha riempito di orgoglio”, così ha commentato sulla pagina ufficiale del Comune di Città della Pieve.