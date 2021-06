Siamo nelle vicinanze della casa del principe Harry e Meghan Markle, in California. E in questa area che è stato allestito un cantiere edile e, durante gli scavi, sono stati rinvenuti dei resti umani. Classica trama da serie tv crime? Non proprio. A meno che non si tratti di un cold case. I resti umani sono infatti appartenenti ai Chumash, nativi americani. Questo secondo gli antropologi forensi: i Chumash vivevano proprio in quella zona. Da sottolineare che la villa dei duchi del Sussex non ha niente a che vedere con i resti umani. La svolta thriller nelle vicende della Casa Reale sarebbe piaciuta a molti, soprattutto ai tabloid, ma non è questo il caso.