Una delle troniste più amate di sempre, seconda classificata a Miss Italia 2005 nonché ex fidanzata di Tomaso Trussardi. Tuttavia da qualche anno è completamente sparita dalla televisione. Parliamo di Anna Munafò, siciliana, 35 anni. Nella giornata di ieri, 31 maggio, ha raccontato sui social di aver preso diversi chili.

“Ieri sono uscita dopo tanto tempo… e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto si è ingrassata’ li ho sentiti”, ha esordito con un post su Instagram. “Sì, ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo. Come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero”, ha scritto l’ex tronista. E poi ha concluso: “Siamo belle a prescindere, anzi bellissime”.