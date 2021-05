L’Australia sta combattendo da mesi contro un’invasione di topi definita dal governo “senza precedenti”. La causa va ricercata soprattutto nel clima favorevole, nelle alluvioni che hanno ucciso i loro predatori e dal raccolto particolarmente abbondante. La piaga interessa soprattutto le zone rurali del Nuovo Galles del Sud. Sono decine infatti i video girati dagli agricoltori che mostrano migliaia e migliaia di roditori nei campi, nelle fattorie e nelle case. I danni economici per ora sono stimati in 100 milioni di dollari e, di fronte a una situazione che non fa che aggravarsi, il governo sta valutando l’ipotesi di distribuire veleno agli abitanti